شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين دولار مساعدات أوروبية في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بمساهمة قدرها 10 ملايين يورو مقدمة من إدارة عمليات الحماية المدنية والعون الإنساني بالاتحاد الأوروبي (ECHO) للمساعدات الغذائية المنقذة للأرواح في السودان.

وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي المدير القُطري بالإنابة في السودان ماريان وارد: إن برنامج الأغذية العالمي يحتاج بشكل عاجل إلى زيادة مساعدته لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لما يصل إلى 9 ملايين شخص في العام المقبل.

وأشارت إلى أن الموارد الإضافية من الشركاء الآخرين ضرورية، حيث إن الاحتياجات هائلة ومن المرجح أن تنفد المخزونات الغذائية والنقدية بدءًا من أوائل العام المقبل.