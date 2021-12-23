شكرا لقرائتكم خبر عن مصر .. تفاصيل مثيرة في ضبط مصنع ينتج الجبن باستخدام الدهانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النيابة العامة بمصر تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط مصنع ينتج الجبن باستخدام دهانات الجدران في محافظة المنوفية.

وقالت النيابة العامة، إنها تلقت بلاغًا من نائب رئيس المكتب المركزي لمراقبة الأغذية بمركز تلا في شبين الكوم بعثوره ولجنة من المكتب وإدارة التموين على كميات وأوزان كبيرة من الجُبن المتعفن غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص لإنتاجه، تنبعث منها رائحة مادة طلاء الجدران.

وأضافت أنه تبين لمراقبي اللجنة خلط تلك المادة مع مكونات الجُبن، وأن المدير المسؤول عن المصنع قد فرّ هاربًا أثناء مواجهته.

وعاينت النيابة المصنع وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ما به من جُبنٍ تمهيدًا لفحصه بيانًا لمكوناته ومدى صلاحيته للاستخدام، وتبينت عدم صدور أي تراخيص للمصنع.

وأمرت النيابة بحبس اثنين من المتهمين وهما مالك المنشأة ومُورد الألبان إليها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار باقي المتهمين.

وتحفظت السلطات على 37 طناً من المنتجات منها 15 طن جبن تحمل رائحة كريهة وملقاة، فيما تم الحصول على عينات لتحليلها في معامل الصحة، لبيان المواد المستخدمة.