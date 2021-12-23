إردوغان: علاقاتنا مع إسرائيل تتقدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لتعزيز أجواء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وقال «إن العلاقات مع إسرائيل تتقدم في المجالات الاقتصادية والتجارية». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أمس عنه القول، خلال لقاء مع الجالية اليهودية التركية وأعضاء «تحالف الحاخامات»، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة «لا نرغب برؤية توتر أو صراع أو اضطراب في هذه المنطقة الجغرافية القديمة التي تحتضن الأماكن المقدسة لكل من الديانات التوحيدية الثلاث».



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