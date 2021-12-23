إحباط عملية إرهابية ليلة رأس السنة بتركيا

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ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان صادر عن قيادة الدرك في ولاية مرسين أمس، أن «الفرق الأمنية نفذت فجرا عمليات دهم متزامنة بأضنة ومرسين لمنازل إرهابيين يعملون لصالح داعش، كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة».
وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على ستة أشخاص مرتبطين بداعش، والعديد من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم الإرهابي.
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