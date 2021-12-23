شكرا لقرائتكم خبر السعودية تهرع لإغاثة السودانيين بـ71 طن أغذية وأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرعت السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة السودانيين المتضررين من الفيضانات والأسر المحتاجة في منطقة الباوقة، ودار مالي بمحلية بربر في ولاية نهر النيل، حيث وزعت أمس 25 طنا و500 كجم من السلال الغذائية استفاد منها 4,700 فرد.

وسلم المركز شحنة مساعدات صحية وبيئية تزن أكثر من 46 طنا لجمهورية السودان، تشتمل على 232 مولدا كهربائيا لدعم المنشآت الصحية، وأدوية وأمصال طبية، وأجهزة رش مبيدات حشرية، وآلاف الناموسيات المشبعة وغيرها.

وجرى تسليم المساعدات في مطار الخرطوم الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.