السعودية تهرع لإغاثة السودانيين بـ71 طن أغذية وأدوية

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وسلم المركز شحنة مساعدات صحية وبيئية تزن أكثر من 46 طنا لجمهورية السودان، تشتمل على 232 مولدا كهربائيا لدعم المنشآت الصحية، وأدوية وأمصال طبية، وأجهزة رش مبيدات حشرية، وآلاف الناموسيات المشبعة وغيرها.
وجرى تسليم المساعدات في مطار الخرطوم الدولي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وعدد من المسؤولين السودانيين، وفريق من مركز الملك سلمان للإغاثة.
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