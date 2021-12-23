مقتل مسؤول سوري في انفجار بدرعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي مسؤول سوري محلي حتقه وأصيب مدني بجروح أمس، جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة درعا جنوب سوريا. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن «عبوة ناسفة زرعها إرهابيون انفجرت بسيارة رئيس بلدية النعيمة علاء العبود «38 عاما» قرب دوار الخربة في مدينة درعا ما أدى إلى استشهاده وإصابة مدني صادف وجوده بالمكان». وكانت مصادر طبية في مدينة درعا قالت «وصل إلى مستشفى درعا الوطني إثر تعرضه لإصابات بليغة ومعه اثنان من أفراد عائلته وأجريت له عملية جراحية».

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