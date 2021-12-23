لبنان يفتح تحقيقا في اعتداءات سوق بيروت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن أمس سرقة سوق الخضار في بيروت، واصفا ذلك بـ «جريمة يجب محاسبة فاعليها».

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «الاعتداء على سوق الخضار في العاصمة بيروت بالسرقة جريمة يجب محاسبة فاعليها لينالوا عقابهم»، مشيرا إلى فتح التحقيقات التي تكشف كل الملابسات والمتورطين.

ولفت إلى أن هذا الاعتداء كان سبقه آخر في الفيحاء طرابلس من خلال الاعتداء بالسرقة على سوق الخضار الجديد في عاصمة الشمال».

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي حل في الأفق، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

على صعيد متصل، أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان فلسطينيا يلقب «بوحشي الانغماسي»، لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وذلك بعد استدراجه من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان إلى مدينة صيدا الجنوبية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان «إنه في إطار عمليات الأمن الوقائي، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات لكشف وتعقب خلايا التنظيمات الإرهابية، ولاسيما تنظيم «داعش» وبخاصة في الأماكن التي تتصف بالحساسية الأمنية».

وأضاف: بعد أن كثفت الشعبة جهودها لملاحقة كوادر التنظيم، تمكنت من رصد نشاط أحد مناصريه، في مخيم عين الحلوة، وهو ملقب بـ «وحشي الانغماسي».