إحباط هجوم «جنوب البحر الأحمر» .. التحالف العربي ينسف «زورقا مفخخا» تابعا للحوثيين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الخميس، أن قواته دمرت زورقا مفخخا تابعا للحوثيين "قبل تنفيذهم هجوما وشيكا" بواسطته جنوب البحر الأحمر.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، بـ"تدمير زورق مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر"، مضيفا أن "مليشيا الحوثي" أطلقته من محافظة الحديدة.

وأضاف البيان أن قوات التحالف العربي دمرت بشكل عام "ما مجموعه 99 زورقا مفخخا هدد الحوثيون بها الملاحة البحرية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.