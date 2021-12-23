ضبط قاتل مسجل خطر بالطالبية والتحفظ على صديقة الضحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس، الخميس، القبض على المتهم بقتل مسجل خطر بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

مأمورية من مباحث الطالبية أشرف عليها الرائد محمد نجيب رئيس المباحث وقادها معاونه النقيب أحمد جمعة تمكنت من ضبط المتهم "21 سنة" وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

الشرطة تحفظت على صديق المتهم الذي كان رفقته وقت ارتكاب الجريمة وصديقة الضحية لسماع أقوالهما بشأن الواقعة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء سامح الحميلي مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله جثة شاب عشريني؛ إثر تلقيه طعنة نافذة في القلب.

تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أنه في أثناء وقوف الضحية "له معلومات جنائية" مع صديقته بالطريق العام، فوجئ بالمتهم "23 سنة" يعاكسها بألفاظ خارجة فنهره "اللي بتقوله دا عيب".

مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، سدد على إثرها المتهم للشاب طعنة نافذة في القلب نقل على إثرها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة.

جرى إيداع الجثة المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.