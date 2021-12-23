الرئيس التونسي يكشف عن مؤامرات في بلاده تصل إلى حد الاغتيال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن هناك مؤامرات تحاك في بلاده، تصل إلى حد الاغتيال، لافتًا إلى أن البعض تعاون مع الاستخبارات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين.

وقال سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إن "هناك ما يدبر في تونس من مؤامرات تصل عند اقتراحات بعضهم إلى حد الاغتيال".

وأضاف "لينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة".

وتابع أن "الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية يخططون لاغتيال عدد من المسؤولين".

وأوضح أنه "نحن لا تهمنا الحياة بل يهمنا أن نكون في مستوى الثقة التي أعطانا إياها الشعب".