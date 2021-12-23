عام المشروعات الكبرى.. "سايلو فوودز" مدينة للصناعات الغذائية افتتحها الرئيس في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

شهدت محافظة المنوفية خلال العام الجاري، إنشاء العديد من المشروعات القومية، منها المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فوودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثالث من أغسطس، خلال جولة تفقدية في المدينة.

حرص الرئيس السيسي على أن يرفع الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع المدينة الصناعية الغذائية، مجموعة من الشباب، ثم توجه لتفقد معرض رسومات زيتية توضح دورة حياة "سنبلة القرن" من تنفيذ طلبة وخريجي كلية الفنون الجميلة.

تابع الرئيس شرحًا مفصلاً من مدير الإنتاج بمصنع البسكويت في المدينة الصناعية الغذائية، المهندس أحمد عبدالرازق، والذي أكد أن المصنع مقام على مساحة تبلغ 47 ألف متر مربع، ويتكون من 6 خطوط إنتاج، وهما خطين لإنتاج بسكويت العجوة وخطين لإنتاج بسكويت الويفر وخط إنتاج البسكويت السادة وخط إنتاج الشوكولاتة.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المدينة الصناعية "سايلو فودز"، صرح عظيم يمثل إضافة حقيقية لقدرة الدولة في الصناعات الغذائية وهى أساس الأمن الغذائي الذى يؤدي إلى تحقيق الأمن القومي الشامل، مؤكدًا أن المشروع يتمثل فى إيجاد نموذج صناعي متكامل يحتذى به في مفهوم سلاسل الإمداد بداية من توفير زراعة القمح في المناطق الجديدة وتخزينه، وصولاً إلى استخدامه بالصناعة داخل مدينة السادات، بدون تدخل بشري على الإطلاق، فضلاً عن توفير وجبة غذائية صحية لطلاب المدارس وتحقيق التكامل مع المجمع الصناعى "قها - ادفينا"، وإضافة قدرات إضافية للسوق المصرى في مجال الصناعات الغذائية.

كما أوضح مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، أن الجهاز أنشأ شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، منوهًا بأن المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتجًا، وتابع قائلاً: جُهزت المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقًا لأعلى معايير الجودة، وأقيم المشروع على مساحة 135 فدانا، فضلا عن بنية تحتية ومرافق صناعية في أقصى مدة ممكنة رغم جائحة كورونا.

تضم الشركة صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة، وذلك بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع للبسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويًا، ومصنع للمكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويًا، ومصنع للمخبوزات بطاقة 9 آلاف طن، لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويًا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفًا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل.