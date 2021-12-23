أبو الغيط يؤكد لرئيسة مجلس النواب بالبحرين دعم المنامة فى مواجهة التحديات الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

ثمن أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس ، الدور الهام الذي تلعبه البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك والحفاظ علي الهوية العربية وركائزها في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

ونوه أبو الغيط ، خلال استقباله السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق لها بمقر الجامعة اليوم الخميس، بالدور المهم للقيادة البحرينية في هذا الخصوص.

وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة ان الامين العام ناقش مع رئيسة مجلس النواب عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التاكيد علي دعم الجامعة العربية لمملكة البحرين في مواجهة التحديات الخارجية وحماية مصالحها الوطنية.