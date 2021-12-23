عام المشروعات الكبرى.. مستشفى "طب الأسنان بجامعة أسيوط" افتتحه الرئيس لخدمة أهالي الصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت محافظة أسيوط خلال العام الجاري، إنشاء العديد من المشروعات القومية، منها مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، أكبر مستشفى تخصصي فى الجامعات المصرية، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء، وذلك ضمن افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى في محافظات الصعيد.

قال الدكتور محمد عبد المجيد قطامش، عميد كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط، إن مستشفى كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط ويعد أكبر مستشفى تخصصي فى الجامعات المصرية، لتقديم أفضل البرامج التعليمية المتخصصة والتي أصبحت واحدة من أكثر الكليات جذبا للطلاب الوافدين بما تتضمنه من شق تعليمى وشق طبى على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 6 آلاف متر مربع.

أضاف عميد الكلية، أن مستشفى طب الأسنان يضم أجهزة ومعدات طبية بأكثر من 45 مليون جنيه كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد ناهض مدير مستشفى طب الأسنان بجامعة أسيوط، أن مستشفى طب الأسنان الجامعي يعتبر من اكبر المستشفيات من حيث التجهيزات على مستوى الجمهورية به 260 كرسي أسنان موزعة على 9 أقسام.

كما يحتوي المستشفى على وحدة العمليات والتي يوجد بها غرفتا عمليات للوجه والفكين كما يوجد به عناية متوسطة وإفاقة إلى جانب القسم الداخلي للسيدات والرجال.

أضاف مدير مستشفى طب الأسنان الجامعي أن المستشفى به أيضا قسم أشعة الوجه والفكين ويحتوي على أجهزة ثنائية وثلاثية الأبعاد ويقدم المستشفى خدماته في جميع الأقسام ومنها تخصص " علاج الجذور ، التقويم ، طب أسنان الأطفال ، التركيبات الثابتة والمتحركة ، قسم طب الفم وأمراض اللثة ، قسم جراحة الفم والوجه والفكين " وتستقبل المستشفى يوميا أكثر من 150 مريض حالات جديدة إلى جانب 200 مريض مترددين على المستشفى بمتوسط 350 مريض يترددون على المستشفى يوميا .

وأشار "ناهض" إلى أن مستشفى طب الأسنان الجامعي تخدم محافظات صعيد مصر حيث يتردد عليها مرضى من محافظات "سوهاج وقنا والأقصر وأسوان " لما له من جودة وكفاءة في العلاج.