شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات جراء حريق في منشأة تكرير بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أُصيب أربعة أشخاص في حريق شب اليوم الخميس بمجمع شركة إكسون في بايتاون بولاية تكساس، وهو أحد أكبر منشآت التكرير والبتروكيماويات في الولايات المتحدة.

وقالت إكسون إنه لم تحدث أي وفيات وإن المصابين الأربعة حالتهم مستقرة، بينما تم العثور على باقي الموظفين. وأضافت في بيان أنه تم إخماد الحريق في حدود الساعة العاشرة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش)، بعد بضع ساعات من اندلاع الحريق.

وأوضح مسؤول في الشركة في مؤتمر صحفي أن الحريق أثَّر على وحدة لإنتاج البنزين.