خلال يوم.. حصيلة 'مرعبة' بإصابات كورونا في دولة أوروبية

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 147 وفاة جديدة بالفيروس.

وتشير الأرقام المسجلة إلى زيادة في الإصابات والوفيات مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 106122 إصابة و140 وفاة.

وأعلنت بريطانيا تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الأربعاء لأول مرة منذ إتاحة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس على نطاق واسع.