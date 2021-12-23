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في عيد ميلاده الـ 71.. ديل بوسكي اعشق ثلاثي ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - وتكلم ديل بوسكي في عيد ميلاده الـ 71، على راديو ماركا، عن الفريق الملكي الذي فاز 2-1 على أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء في سان ماميس.

وقال ديل بوسكي: "لطالما كان سان ماميس مكانا رائعا، بنزيما لاعب عظيم جدًا، والجمهور أظهر حبه له".


وأضاف "أنا عاشق لكروس ومورديتش وكذلك بنزيما".
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MO Nasa

MO Nasa

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