انت الان تتابع خبر في عيد ميلاده الـ 71.. ديل بوسكي اعشق ثلاثي ريال مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتكلم ديل بوسكي في عيد ميلاده الـ 71، على راديو ماركا، عن الفريق الملكي الذي فاز 2-1 على أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء في سان ماميس.

وقال ديل بوسكي: "لطالما كان سان ماميس مكانا رائعا، بنزيما لاعب عظيم جدًا، والجمهور أظهر حبه له".



وأضاف "أنا عاشق لكروس ومورديتش وكذلك بنزيما".