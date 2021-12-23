العراق يقبض على معالج جرحى داعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس القبض على معالج جرحى داعش وداعمهم لوجستيا وأربعة من معاونيه في كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقالت في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «إن ذلك يأتي استمرارا للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من الزمر الإرهابية وتجفيف منابعهم».

وأضافت «إنه بعمليات منفصلة بمحافظة كركوك نتج من خلالها إلقاء القبض على 5 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية»، مشيرة إلى أن أحد الموقوفين اعترف خلال التحقيقات، بعلاج مرضى وجرحى عصابات داعش.