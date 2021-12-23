280 إرهابيا حوثيا يسقطون بنيران التحالف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 280 إرهابيا حوثيا في 33 عملية استهداف في مأرب والجوف خلال الـ48 ساعة الماضية، خلال العملية التي يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لتدمير منصات إطلاق الطائرات المسيرة التي تطلقها الميليشيات على المدنيين.

وأكد التحالف، تدمير 25 آليه عسكرية، ودفاعات جوية، مشيرا إلى أن خسائر الحوثيين البشرية تجاوزت 280 عنصرا إرهابيا، وشدد على أنه لن يتهاون مع السلوك العدائي للحوثيين مطلقا.

وشهدت جبهات القتال جنوب وغرب محافظة مأرب معارك هي الأعنف، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خسائر بنيران أبطال الجيش اليمني والمقاومة وبغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، «إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجوما للميليشيات الإيرانية في جبهة الكسارة وأجبروها على الفرار بعد تكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح».

وفي الجبهات الجنوبية، خاض الجيش والمقاومة ملاحم بطولية ضد الميليشيات الحوثية وألحقوا بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد وأفراد، وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات معادية في مواقع متفرقة جنوب وغرب مأرب ونتج عنها خسائر كبيرة في صفوف الميليشيات الإيرانية منها تدمير ثلاث عربات مدرعة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

إلى ذلك قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر أمس الخميس، «إنه نفذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء استجابة للتهديد». وأوضح التحالف أن العملية بصنعاء استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان، مشيرا إلى أنه استهدف معسكر الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء بضربات موجعة، ودمر 7 مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر.

كشفت نتائج دراسة مسحية صادرة عن الوحدة التنفيذية للنازحين، عن مؤشرات إنسانية صعبة لأوضاع النازحين، حيث يوجد نحو 3 ملايين نازح يعيش 400 ألف منهم في مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات العيش والخدمات الأساسية.

وحسب المسح الذي أطلقته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، هناك 548 مخيما في 13 محافظة يتواجد فيها 78 ألف أسرة تضم 403 آلاف نازح، بينما يبلغ عدد الأسر النازحة في منازل 366 ألف أسرة، أي مليونين و424 ألف شخص يقطنون في 900 تجمع سكاني.

النازحون في اليمن:







3 ملايين نازح.



13 محافظة ينتشرون بها.



548 مخيما يقطنون بها.



%69 تفتقر إلى الخدمات الصحية.



%56 تنتشر فيها الملاريا.



%21 تنتشر فيها الحصبة.



%15 يواجهون الكوليرا.



%48 يعانون من أمراض جلدية.



مشاهدات يمنية: