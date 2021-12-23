شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية شباب الأحزاب يشاركون فى جلسة حوارية حول قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية التى نظمها حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، حول مقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية "قاضي الحريات"، وأدار الجلسة الحوارية، طلعت خليل أمين عام الحزب.

وتمثل وفد نواب التنسيقية في كل من النائب عمرو درويش، والنائب نادر مصطفى، أعضاء مجلس النواب.

كما حضر الجلسة الحوارية مجموعة من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة منهم عمرو الشوبكي نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إضافة إلى ممثلي أحزاب العدل، والتجمع، والإصلاح والنهضة، والمصري الديمقراطي، والدستور.