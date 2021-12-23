شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخصين جراء انفجار أحد المباني في الهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس شرطة ولاية البنجاب الهندية أن شخصين لقيا حتفهما في انفجار في أحد مباني المحاكم في الولاية اليوم الخميس.

وقال رئيس حكومة الولاية، شارانجيت شاني، إن الانفجار كان محاولة متعمدة لعرقلة النظام العام قبل الانتخابات البرلمانية المحلية المقرر إجراؤها في وقت مبكر من العام المقبل.

وأفادت التقرير بأن الكثير من الأشخاص كانوا في المبنى وقت الانفجار.

ولم يتضح على الفور كيفية وضع المواد الناسفة في المبنى الواقع بالقرب من قسم شرطة.