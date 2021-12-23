شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعتزم تسريع إجلاء 15 ألف شخص من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الحكومة الألمانية تسريع إجلاء أشخاص بحاجة لحماية من أفغانستان، وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الخميس إنه يجب إزالة أية عقبات بيروقراطية عند إصدار تأشيرة.

وأضافت أنه لا يزال هناك 15 ألف شخص في أفغانستان كانت ألمانيا أعلنت استعدادها لاستقبالهم، من بينهم 135 شخصا ألمانيا.

ويعتبر الأشخاص المدافعون عن حقوق الإنسان هم الأكثر حاجة للحماية، إضافة إلى موظفين محليين أفغان تابعين للجيش الألماني ووزارة الخارجية الاتحادية ووزارة التنمية الألمانية.

وقالت وزيرة الخارجية الاتحادية: "إنهم ليسوا منسيين .. إننا نعمل تحت ضغط شديد لنقل الجميع لبر الأمان".