شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بإعدام 3 أشخاص أدينوا بارتكاب تفجيرات جنوب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت محكمة عراقية اليوم حكماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا بارتكاب جريمة تفجيرات في مدينة البصرة جنوب العراق.

وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان صحفي اليوم، أن محكمة جنايات محافظة "ذي قار" أصدرت الحكم بإعدام الأشخاص الثلاثة بعد إدانتهم بالاشتراك بتفجير دراجات نارية مفخخة بعبوات ناسفة في منطقة الجمهورية بمحافظة البصرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المواطنين، مشيراً إلى أن الأحكام صدرت وفقاً لأحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.