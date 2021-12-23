شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات : محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها «تصعيد خطير» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ادانت دولة الإمارات واستنكرت بشده محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها الدولي من خلال طائرة بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وعدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن محاولة استهداف المطار تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.

وأكدت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة تجاه هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.