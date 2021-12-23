22 ديسمبر , 2021

لندن: سجلت المملكة المتحدة الأربعاء 106.122 إصابة جديدة بكورونا وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحور أوميكرون. وسجّلت البلاد، وهي واحدة من أكثر الدول تضرراً بالجائحة، 147.573 وفاة منذ بداية الوباء بينها 140 في الساعات الـ24 الماضية. وسجلت بريطانيا إصابة أكثر من 11.6 مليون إصابة منذ بداية تفشي الفيروس.

كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة قياسية للإصابات بكورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.