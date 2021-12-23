انت الان تتابع خبر راموس يعلق على طرده في مباراة لوريان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب راموس "تغريدة" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد المباراة، قال فيها: "اليوم هو يوم جديد للتعلم، غدا يوم جديد للتحسين. نظل دائما إلى الأمام".

وتلقى راموس على بطاقتين صفراوين في الدقيقتين (81 و86) بعد أن دخل بديلا مع بداية الشوط الثاني، وعندما كانت النتيجة تشر إلى تقدم لوريان بهدف.

