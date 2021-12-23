انت الان تتابع خبر قتلى وجرحى بانفجار داخل سوق في طهران- عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقاً لوكالة "إرنا" الإيرانية، فإن الانفجار وقع داخل سوق "شهيد محلاتي" للزهور شرق العاصمة، لافتة إلى أن حوادث مشابهة وقعت بالمكان سابقاً، "حيث يعتبر أحد أكثر الأسواق خطورة في طهران".

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم خدمات الإطفاء، سيد جلال مالكي، قوله إن "محلاً تعرض لانفجار غاز أدى إلى اشتعال النيران في عدد من المحلات وتدميرها".



وأضاف أن "عملية إطفاء الحرائق انتهت، لكن عمليات إزالة الأنقاض والبحث مستمرة".