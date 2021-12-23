انت الان تتابع خبر مانشستر يونايتد يضع شرطاً لبيع أحد لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيدخل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، الأشهر الستة الأخيرة من عقده الحالي في الشهر المقبل، ولم يوافق بعد على تجديد العقد في أولد ترافورد.

هذا يترك اللاعب الدولي الفرنسي قادرا على مفاوضة أندية أخرى اعتبارا من أول أيام السنة الجديدة، في وقت أبدت فيه أندية ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس اهتمامها بلاعب الوسط.



لكن صحيفة "ميرور" تدعي أن أي محاولة لضم بوجبا الشهر المقبل، لن يتم التعامل معها من قبل مانشستر يونايتد، ما لم يفصح اللاعب الفرنسي عن رغبته في الرحيل.

وتضيف الصحيفة أن النادي لا يتوقع تلقيه أي عروض للتعاقد مع بوجبا خلال سوق الانتقالات الشتوية، في وقت تدعي فيه شبكة "إي اس بي ان"، أن المسؤولين في "الشياطين الحمر" يتوقعون بقاء اللاعب في النصف الثاني من الموسم.

وما يزال بوجبا غائبا عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة أثناء تواجده مع المنتخب الفرنسي الشهر الماضي، ما يعني أنه لم يلعب بعد تحت قيادة المدرب المؤقت رالف رانجنيك.