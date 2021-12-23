النزاهة تعلن ضبط معاملات وهمية وأدوية منتهية الصلاحية في الأنبار - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط مُعاملاتٍ وهميَّةٍ وأدويةٍ مُنتهية الصلاحيَّة في دائرتي التقاعد والصحَّة في مُحافظة الأنبار.