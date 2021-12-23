شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإفراج عن الناشطة السياسية المصرية سناء عبدالفتاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أطلقت السلطات المصرية، اليوم الخميس، سراح الناشطة السياسية سناء عبدالفتاح، شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح، بعد نحو يومين من صدور حكم بالسجن على شقيقها لمدة خمس سنوات إلى جانب اثنين من النشطاء.



وأنهت سناء عبدالفتاح الإجراءات الخاصة بالإفراج عنها، بعد قضائها مدة العقوبة كاملة وبلغت عاما ونصف؛ إثر الاتهامات التي وجهت إليها والتي تمحورت حول ”نشر وبث أخبار كاذبة تسببت في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي“.