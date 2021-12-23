شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصعيد.. 92.4 مليار جنيه استثمارات العام الجارى و"الجنوب" يحظى بالنصيب الأكبر والان مع تفاصيل الخبر
وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.
ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80 % من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، نستعرض نسب توزيع الاستثمارات في الصعيد وفقا لخطة التنمبة :
1- يحظي إقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر بواقع ( 55.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام 21/22 وبقيمة 51 مليار جنيه.
2- يأتي إقليم وسط الصعيد في المرتبة الثانية بنسبة (23.9 %) بقيمة 22.1 مليار جنية.
3- في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (20.9 %) وذلك بقيمة حوالي 19,3 مليار جنية.