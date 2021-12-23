شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الصعيد.. 92.4 مليار جنيه استثمارات العام الجارى و"الجنوب" يحظى بالنصيب الأكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم .

وفي هذا الصدد، توجه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان استثمارات حكومية قدرها نحو 92.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2021/22 لتنمية محافظات الصعيد.

ووفقا لخطة التنمية المقدمة من الحكومة، تمول الخزانة العامة منها نسبة 80 % من هذه الاستثمارات بقيمة حوالي 74 مليار جنيه.

وفي هذا الإطار، نستعرض نسب توزيع الاستثمارات في الصعيد وفقا لخطة التنمبة :

1- يحظي إقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر بواقع ( 55.2%) من الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظات الصعيد عام 21/22 وبقيمة 51 مليار جنيه.

2- يأتي إقليم وسط الصعيد في المرتبة الثانية بنسبة (23.9 %) بقيمة 22.1 مليار جنية.

3- في حين تُشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد النسبة المتبقية (20.9 %) وذلك بقيمة حوالي 19,3 مليار جنية.