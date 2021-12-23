شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: القيادة السياسية اختصرت ما فاتنا فى 30 عامًا بـ6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، إن الصعيد يحظى بشكل عام بأهمية كبيرة وكانت المشروعات يجرى إنشاؤها في محافظات الوجه البحرى، وكان الحديث عن المشروعات في الصعيد عبارة عن دعاية انتخابية فقط، أما اليوم فإن الإقليم يحظى بعدد كبير من مشروعات البنية التحتية والمحاور الطرق ومحطات المياه والصرف الصحى ومحطات الطاقة مشروعات زراعية وصناعية ومحالج ومصانع، مؤكدا أن كل هذه المشروعات تعود بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين كما توفر فرص عمل للأهالى.

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة ببرنامج "هنا ماسبيرو" والمذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أنه كون الإعلام يفتح الباب للمناقشة والحوار والمشاركة فهو شيء مهم جدا، مضيفا: "تم حل الكثير من المشكلات وهناك دول كثيرة كانت تراهن على أن مصر ستنجح في عملية الإصلاح الاقتصادى ونجحت، ونجحنا في تقوية الجيش والشرطة والقضاء على الإرهاب، متابعا: "نحن نختصر ما فاتنا فى 30 سنة فى 5 أو 6 سنوات، وأى متابع فى مصر سيكتشف أن هناك قضايا صعبة تم حلها".