شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: القيادة السياسية اختصرت ما فاتنا فى 30 عامًا بـ6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة ببرنامج "هنا ماسبيرو" والمذاع على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، أنه كون الإعلام يفتح الباب للمناقشة والحوار والمشاركة فهو شيء مهم جدا، مضيفا: "تم حل الكثير من المشكلات وهناك دول كثيرة كانت تراهن على أن مصر ستنجح في عملية الإصلاح الاقتصادى ونجحت، ونجحنا في تقوية الجيش والشرطة والقضاء على الإرهاب، متابعا: "نحن نختصر ما فاتنا فى 30 سنة فى 5 أو 6 سنوات، وأى متابع فى مصر سيكتشف أن هناك قضايا صعبة تم حلها".
وأكمل: الدولة تنفق من أموال الشعب لصالح الشعب، هناك أيضا مشروعات خدمية لرضا المواطنين وليس لها عوائد مباشرة ولكن لها عوائد غير مباشرة، مردفا: "الرئيس يتابع بنفسه ردود أفعال الناس سواء بشكل مباشر أو من خلال استطلاعات الرأي أو من خلال التقارير التي تأتيه ، مستشهدا: "يعنى مثلا مشكلة الزيادة السكانية والقطاع الخاص وإنفاق الدولة في المشروعات الخاصة ودور الإعلام مهم جدا، ونحن لا نمدح شيئا للدعاية، اليوم كل ما تحرك مواطن يرى المحاور الجديدة وجودة الطرق مما يدفع المواطن للمشاركة والتنمية ".