شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفر من المساءلة.. جلسة عاصفة تنتظر وزير التعليم بمجلس النواب..نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد موقع "برلماني" في تقرير جديد إصرار مجلس النواب على حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمواجهته بـ 140 أداة رقابية ما بين طلب إحاطة وبيان عاجل وطلب مناقشة عامة، من بينها 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس فى جميع أنحاء الجمهورية وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع فى إنشاء المدارس اليابانية فى جميع المحافظات.

وتشمل المواجهة 13 طلب إحاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، ومن بين الأدوات الرقابية التى ستشهدها الجلسة 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية وطلبين إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدارس، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن سرعة الانتهاء من إنشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم.

وإليكم نص الكامل للتقرير نقلا عن "برلماني"

"النواب" يصر على محاسبة طارق شوقى.. جلسة عاصفة تنتظر وزير التعليم الثلاثاء المقبل.. ارتفاع مصروفات المدارس وإلغاء التشعيب أبرز المشاكل