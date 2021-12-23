شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الفترة الحالية شديدة الاستثنائية مثل فترة الحرب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أنه من الطبيعى أن تشهد بعض السلع زيادة فى الأسعار فى ظل الزيادات العالمية، ولكن الأهم هو توفير السلع للمواطنين، قائلا: "هذه الفترة الحالية شديدة الاستثنائية وتضارع فترة الحرب العالمية".

وأوضح أن الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية لم تجعل المواطن فى ظل أزمة كورونا يشعر بأى نقص فى السلع فى حين أن هناك دول أخرى متقدمة كان شعبها يقف طابور للحصول على زجاجة لبن.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن دعم المحروقات من 4 سنوات بلغ 128 مليار جنيه والدولة المصرية كانت تدفعهم دعم على حساب أشياء كثيرة وبعد هيكلة الدعم أصبح 17 مليار جنيه وبالتالى الفرق فى دعم المحروقات تم توجيهه للمشروعات والاستثمارات التى تهدف لخدمة المواطنين أولا.

وأضاف أن اجتماعات الحكومة ستكون بالتبادل أسبوع فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة وأسبوع فى المقر القديم للمجلس بحيث يتم عقد اجتماعين فى الشهر فى العاصمة الإدارية، فى ظل بدء الانتقال التدريجى للعاصمة.

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاحات أخرى في محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن التنمية التى تشهدها العاصمة الإدارية ليست انتقالا جغرافيا وليست تنمية مبانى فقط ولكن رقمنة وحوكمة العمل الحكومى وتأهيل الموظفين.

وأشار إلى أن بناء عاصمة فى أى دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، أن اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى، موضحا أن العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.