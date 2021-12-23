منتجات مغشوشة ومصانع غير مرخصة.. جهود شرطة البيئة والمسطحات في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط 4 مصانع لإنتاج الأعلاف والمبيدات الزراعية بدون ترخيص في القليوبية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام بعض الأشخاص بإقامة (مصانع) عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر مما يؤثر على سلامة تلك المنتجات ويؤدي استهلاكها إلى التأثير سلبا على جودة المحاصيل الزراعية والصحة العامة للمواطنين بنطاق مديرية أمن القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4 مصانع) عشوائية "بدون ترخيص" يتم خلالها تعبئة وتداول مركزات الأعلاف والمخصبات الزراعية باستخدام المخلفات المعدنية، كما أمكن ضبط المديرين المسؤولين عنها، وبلغ إجمالي المضبوطات (150 طن مواد خام ومنتج نهائي لمركزات أعلاف حيوانية مُصنعة من مخلفات المجازر وأحشاء الدواجن بدون ترخيص معبأة داخل عبوات منسوب إنتاجها لشركات وهمية – 147 طن مواد خام ومنتج نهائي لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومُصنعة من مواد خام مجهولة المصدر معبأة داخل شكائر منسوبة لشركات وهمية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.