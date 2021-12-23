كيف استقبل جمهور الأهلي بفلسطين "واقعة العلم" في السوبر الإفريقي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

دبت حالة من البهجة بين عشاق النادي الأهلي في فلسطين بعد فوز المارد الأحمر ببطولة السوبر الإفريقي خلال المباراة الصعبة التي خاضها أمام فريق الرجاء الرياضي المغربي، لكن الفرحة الأكبر جاءت بعد قيام عدد من نجوم القلعة الحمراء من رفع علم فلسطين عاليا أثناء الاحتفال بحصد اللقب الغالي "بصراحة شيء جميل ورائع وليس بغريب على لاعبين الأهلي" يقولها بحماس ضياء الدين الزهري، نائب رئيس رابطة محبى وعشاق الأهلي في فلسطين خلال حديثه لمصراوي.

وكعادة الرابطة في المناسبات الكبرى للنادي الأهلي، تجمع المئات من المشجعين داخل إحدى المقاهى بفلسطين من أجل متابعة المباراة الهامة في أجواء صاخبة وهتافات عالية وتفاعل لحظة بلحظة مع أحداث "الماتش" العصيب على أرضية ملعب أحمد بن علي في قطر، جميع الحضور من عشاق الأهلي في فلسطين لديهم أمنية واحدة "الحصول على اللقب الثامن من السوبر الإفريقي والصعود على منصة التتويج والعودة بالكأس من الدوحة".



وعانى الأهلي كثيرا وجمهوره خلال مجريات المباراة إذ تعرض قائد الفريق عمرو السولية إلى إصابة مبكرة خلال الثواني الأولى في مواجهة الرجاء المغربي وهو ما أثر بالسلب في الشوط الأول على أداء الفريق، وفقا لتصريحات تلفزيونية لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي فضلا عن غياب التركيز عن بعض اللاعبين واستقبال هدف من حميد أحداد مهاجم الفريق المنافس لكن ثقة رابطة محبي وعشاق الأهلي في فلسطين لم تهتز "احنا كجماهير أهلاوية لا نعرف اليأس" لذلك تمنى كلا منهم تعديل النتيجة في الشوط الثاني.

أجرى بيتسو موسيماني بعض التغيرات الفنية لبث روح الحماس في الفريق ليدفع بمحمد شريف في الهجوم بدلا من أيمن أشرف ودخول أحمد عبدالقادر مع خروج حسين الشحات في الدقيقة 60 بجانب الدفع بطاهر محمد طاهر بديلا عن ياسر إبراهيم، ساعد ذلك على بداية طوفان هجومي لا ينقطع من المارد الأحمر ناحية مرمى المنافس، المباراة أوشكت على الانتهاء، دقائق تضيع بطريقة متعمدة من لاعبي الرجاء، يزداد التوتر في الملعب وأيضا داخل قلوب الجماهير لكن "يفضل لنا أمل حتى آخر ثانية بالمباراة".



اقتربت المباراة من الرمق الأخير، عقارب الساعة تدخل إلى الدقيقة 90، الوقت المفضل للنادي الأهلي في إنقاذ المواقف الصعبة، الأعصاب مشدودة بينما يحافظ علي معلول على الكرة في قدميه بمهارة قبل تمريرها إلى محمد شريف الذي يتناقل الكرة بينه ومحمد أفشة، يزحف ناحية منطقة الخطورة في منطقة الـ 18، العيون مشدوهة ناحية الكرة التي تصل إلى أفشة من جديد، تسديدة نحو المرمى أنقذها الحارس، يأتي بيرسي تاو لينثر سحره في الهجمة ليسقط أمامه الحارس، تصل إلى طاهر الذي يضع كلمة النهاية بهدف قاتل "الحمد لله الأهلي كان على الموعد وبضربة قاضية أخرى".

صخب مُحبب لعشاق الأهلى انطلق في الأجواء عقب إحراز الهدف، صراخ بين مشجعي الرابطة في فلسطين، رقص وغناء وهتاف، نشوة لا مثيل لها تغزو القلوب، "بابا نويل" الكرة المصرية يوزع هداياه بين مريديه قبل أن تأتي ضربات الجزاء الترجيحية، لم يتصدَ الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء لتسديدات المنافس لكن كرة عالية أطاح بها عبدالإله مدكور منحت الكأس الغالي إلى الشياطين الحمر "لتأتي بطولة جديدة إلى خزائن الأهلي".



يهرول لاعبو الأهلي في أنحاء ملعب المباراة بعد ضمان اللقب، صرخات النصر ودموع الفرحة ومواساة المنافس كانت حاضرة قبل أن يقوم نجوم الفريق حسين الشحات ومحمد شريف وأيمن أشرف ومحمود عبدالمنعم "كهربا" برفع علم فلسطين عاليا وهو ما تلقاه مشجعو الرابطة بفرحة عارمة "نفتخر بتواجد العلم الفلسطيني في التتويج، وهو يدل على مدى الحب والعشق والترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني" ظهرت السعادة في أعين الجميع بتلك اللقطة المميزة واللفتة الطيبة من أبطال القارة السمراء.



ظلت الاحتفالات حتى الصباح في قلب فلسطين بعد فوز الأهلي بالسوبر الإفريقي، لذلك تُقدم الرابطة "تهنئة من القلب لكل من ينتمي إلى منظومة النادي الأهلي إداريا وفنيا فضلا عن اللاعبين" مؤكدا أن الجميع ينتظر بفارغ الصبر مشاركة المارد الأحمر بكامل طاقته في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل بمشاركة عدد من الفرق القوية من بينها تشيلسي بطل أوروبا متمنيا النجاح والتوفيق الدائم لفريقه.