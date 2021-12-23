هل يمكن تطويق روسيا.. كيف رد بوتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرح أحد الصحفيين سؤالا على الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده فلاديمير بوتين في موسكو، الخميس، بشأن احتمال أن تصبح روسيا محاطة بسلسلة القواعد العسكرية الأجنبية.

وقال بوتين ردا على هذا السؤال: "تطويق بلد كبير مثل روسيا أمر صعب".

ولم يستبعد بوتين، مع ذلك، إمكانية أن يكون هناك مَن يفكر في تطويق روسيا، مشيرا إلى "أن الوسائل الحديثة تتيح، على الأرجح، فرصة التفكير في ذلك".

وأضاف أنه لم يقل إن هناك محاولة لتطويق روسيا رغم وجود القواعد العسكرية الأجنبية في الشرق والجنوب.