بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع تطوير حديقة النيل والسوق السياحي القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع التطوير والتجميل لواجهة عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، والتي تشمل بلازا درة النيل وميدان المحطة والسوق السياحي القديم.

ووجه محافظ أسوان بالإسراع بإنهاء أعمال تطوير وتشجير حديقة السلام، والتي تقع على مساحة 24 ألف م2 وتضم ملعب سكوتر للأطفال والشباب ومكتبة ثقافية، وكافتيريا ودورة مياه عمومية، مع تركيب نافورة وبرجولات وأعمدة ديكورية وإضاءات ومشايات، وتكثيف المسطحات الخضراء، وزراعة أشجار الزينة والزهور.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة العامة وغسيل الأرصفة والساحات، مع رفع كفاءة سلات القمامة.

كما تفقد اللواء "عطية" السوق السياحي بعد الانتهاء من تطوير 3 مراحل من إجمالي 2400 متر ومتوسط عرض 11 مترًا.

وضمت الأعمال تجديد واجهات المحلات عن طريق تجليدها بحجر هاشمة وجرانيت أحمر أسواني، مع تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية تجلد على علب حديد بمقاسات متنوعة مرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، بجانب تركيب الأرضيات من الجرانيت والبازلت، وتجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي و2 بوابة جديدة، علاوة على تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي.