سعر الذهب اليوم الخميس يرتفع 5 جنيهات في مصر خلال التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس خلال التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن عالميا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية في سابق لمصراوي.

وشهدت حركة الذهب بالسوق المحلي تذبذبا بين صعود وهبوط منذ بداية الشهر الجاري، بحسب نجيب.

وأضاف نجيب أن حركة البيع والشراء ضعيفة بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، على الرغم من اقتراب موسم الكريسماس.

ويضع تجار الذهب آمالهم على موسم الكريسماس في تنشيط حركة البيع بالسوق الفترة المقبلة، بحسب نجيب.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 527 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 677 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 790 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 903 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 6320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، حيث سجل نحو 1807 دولارات للأوقية، بزيادة نسبتها 0.15%، في الساعة 4:12 عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وبحسب بيانات وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بشكل طفيف، على الرغم من تحسن الشهية للمخاطرة التي حدت من ارتفاع السبائك.

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