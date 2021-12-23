الكويت تمنع سفر غير المحصنين بالجرعة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية عدم السماح بالسفر خارج الدولة للمواطنين الذين مضى عليهم تسعة أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت واعتبارهم غير مكتملي التحصين ، مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية (التنشيطية) وذلك اعتبارا من 2 يناير المقبل .

وأضافت في بيان صحفي، الخميس، أنه لن يقبل أي راكب قادم إلى الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص PCR سلبية تثبت خلوه من كورونا، شريطة أن تكون سارية المفعول لمدة 48 ساعة من تاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

ورصدت الكويت أمس 12 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" قادمة من أوروبا.

وأعلنت الكويت الشهر الماضي، إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع 9 دول أفريقية، باستثناء طائرات الشحن وذلك بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".