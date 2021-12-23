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الصحة الروسية تعلن عن تسجيل العقار "مير 19" لعلاج فيروس كورونا

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اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، عن تسجيلها عقار روسيا جديدا لعلاج فيروس ، أطلقت عليه تسمية "مير 19".

 

وأشارت الوزارة، إلى أن "(مير 19) هو دواء موجه للسبب، في الواقع، أنه ترياق ضد فيروس، يعتمد عمله على آلية تداخل الحمض النووي الريبي، ويتكون العقار من مكونين المادة الفعالة الحمض النووي الريبي الصغير المتداخل والببتيد الناقل".

 

وأضافت: "الدواء يستنشق بجهاز الاستنشاق من خلال قناع، وليس لديه آثار جانبية".

 

وأوضحت: "يعمل العقار على جزء من جينوم الفيروس التاجي المسؤول عن تكاثره، مما يمنع الفيروس من التكاثر والانتشار".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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