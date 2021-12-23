بدعم إيراني.. ميليشيا “حزب الله” تهدد المنطقة بـ2000 مسيرة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - كشف تقرير جديد لمركز “ألما” البحثي الإسرائيلي، أن حزب الله الإرهابي اللبناني يمتلك نحو 2000 طائرة مسيرة، العديد منها طورته إيران.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية نقلا عن المركز، أن حزب الله يستخدم الطائرات بدون طيار منذ تسعينيات القرن الماضي.

وتابعت “استخدم حزب الله، مسيراته في سوريا وكذلك ضد إسرائيل”، لافتة إلى أن الميلشيات اللبنانية أطلقت مسيرة باتجاه إسرائيل، قبل حرب لبنان الثانية عام 2006.

كما أطلق حزب الله خلال الحرب نفسها عدة مسيرات مسلحة على الأراضي الإسرائيلية، وفق تقرير “ألما”.

وأورد التقرير عدة محاولات لتوجيه طائرات مسيرة تابعة لحزب الله، تجاه إسرائيل، بما في ذلك في أكتوبر/تشرين أول لعام 2012، عندما أطلقت المليشيات، طائرة مسيرة فوق البحر المتوسط ووصلت النقب قبل أن تعترضها مروحيات سلاح الجو الإسرائيلي.

وفي 2013ـ كانت التقديرات تشير إلى امتلاك المليشيات اللبنانية 200 طائرة مسيرة فقط، لكنها نجحت في زيادة ترسانتها بشكل كبير بمساعدة إيران، وفق تقرير “ألما”.

ووفق التقرير، يتوقع أن يستخدم حزب الله هذه المسيرات في هجمات انتحارية على أهداف استراتيجية في إسرائيل، وكذلك في مهام استطلاعية ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وقواعده.

وذكر التقرير أن حزب الله الإرهابي طور “على الأغلب”، نماذج طائرات مسيرة مثل: “المهاجر”، و”شاهد”، و”صامد (KAS-04)، و”كرار”، كما يملك عشرات من الطائرات المسيرة المدنية الأصغر حجما التي تستخدم في التصوير وحمل وإلقاء القنابل.

وتابع أن إيران عكفت على بناء “جيشها من الطائرات المسيرة” منذ عام 1984، ولا يمتد مدى أسطولها من هذا النوع لأكثر من 2000 كيلومتر فحسب، بل أنه يتمتع أيضًا بقدرات تشغيلية متطورة للغاية.

وأضاف التقرير أن إيران أدركت أنه لا يمكنها تقديم رد عسكري في الشرق الأوسط بشكل عام، وضد إسرائيل بشكل خاص، وبالتالي، سعت لتطوير بديلين خلال العقود الأخيرة: الأول نظام صاروخي “أرض أرض”، والثاني “جيش طائرات مسيرة”.

وبالرغم من أن إيران تمتلك آلاف من الطائرات بدون طيار، سلط التقرير الضوء على تسعة أنواع من الطائرات المسيرة و48 نموذج، من بينها طائرات دخلت حيز التشغيل بالفعل، وأخرى قيد التجربة.

كما تناول التقرير نماذج الطائرات المسيرة التي يستخدمها جزب الله، وحركتي الجهاد الإسلامي وحماس في قطاع غزة.

وينشط حزب الله والحرس الثوري الإيراني والمليشيات الشيعية الأخرى في سوريا، ويستخدمون عدة قواعد جوية لإطلاق هجمات بالطائرات المسيرة إيرانية الصنع.