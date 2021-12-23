جونسون يؤجل تحديث قيود مكافحة كورونا إلى بعد الكريسماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سينتظر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بعد عيد الميلاد (كريسماس)، لإعلان أي قيود جديدة لمكافحة المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، الذي رفع بالفعل عدد الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي يفوق 100 ألف حالة.



ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصادر مطلعة القول اليوم الخميس إنه لن يتم إعلان أي شيء قبل الأسبوع التالي لاحتفالات عيد الميلاد، حيث تعلن الحكومة تحديثا بشأن وباء كورونا بغض النظر عما إذا كان جونسون سوف يقرر فرض قيود جديدة.

ويعني هذا أن جونسون يخالف في الرأي الإدارات الأخرى المعنية بمواجهة الوباء في المملكة المتحدة.

ووعد رئيس الوزراء، الذي يشرف على السياسة الصحية في إنجلترا فقط، بالفعل بأنه لن يشدد القيود في قطاع الضيافة ولا قيود التجمعات العائلية قبل عيد الميلاد، لكنه ترك الاحتمالية قائمة بعد 25ديسمبر (كانون الأول).

واضطرت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، بالفعل إلى اتخاذ تدابير للسيطرة على أحدث موجة من وباء كورونا. وتصاعدت الأزمة مع ظهور المتحور أوميكرون سريع الانتشار.

لوكن جونسون يواجه معضلة تتعلق باتخاذ مزيد من الإجراءات بعد أن اعترض أكثر من 100 عضو برلماني من أعضاء حزبه المحافظ الحاكم على التدابير المخففة التي أعلنها بالفعل.