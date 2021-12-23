شكرا لقرائتكم خبر عن وفد تنسيقية شباب الأحزاب يشارك فى احتفال اليونسيف بالعام الـ 75 لانطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل منظمة اليونسيف بمرور 75 عاما على تأسيسها، الذي تم برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

ضم وفد التنسيقية النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.



