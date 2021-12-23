شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 عمال جراء انهيار أرضي في منجم حجري في ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء انهيار أرضي في منجم لحجر اليشم شمالي ميانمار، مع بقاء العشرات في عداد المفقودين.

وأعلنت إدارة خدمات الإطفاء ، في ميانمار في منشور على فيسبوك ، أنه تم انتشال جثتين أخريين من بين الحطام في الموقع بمنطقة هباكانت الغنية باليشم في ولاية كاشين .

يشار إلى أن الضحايا الثلاثة ،الذين تم انتشال جثثهم حتى الآن من الرجال.

ولا تزال جهود البحث مستمرة في المنطقة النائية. ويُعتقد أن هناك ما يقرب من 100 شخص من عمال منجم اليشم في عداد المفقودين بعد سقوط نفايات التعدين في بحيرة أمس الأربعاء.