انت الان تتابع خبر كورونا تؤجل مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالبريميرليج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الريدز بأنه "سيتم إعادة جدولة مباراته ضد ليدز في البوكسينج داي بعدما زادت الإصابات بصفوف ليدز يونايتد بصورة كبيرة".

وتم تأجيل أكثر من مباراة بالدوري الإنجليزي طوال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا حيث زادت الإصابات بصورة كبيرة.

