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كورونا تؤجل مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالبريميرليج

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بغداد - ياسين صفوان - وأكد الريدز بأنه "سيتم إعادة جدولة مباراته ضد ليدز في البوكسينج داي بعدما زادت الإصابات بصفوف ليدز يونايتد بصورة كبيرة".

وتم تأجيل أكثر من مباراة بالدوري الإنجليزي طوال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا حيث زادت الإصابات بصورة كبيرة.


وبعد تأجيل المباراة، سيغيب أندي روبيرتسون ظهير ليفربول عن مباراته ضد بعد طرده ضد توتنهام حيث كان من المقرر أن يغيب عن مواجهة ليدز.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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