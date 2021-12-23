تعرف على أكبر 10 خاسرين من مليارديرات العالم في 2021

وأوردت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة بـ 10 مليارديرات تقول إنهم أكبر الخاسرين في 2021، وذلك في تقريرها الصادر يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولفتت المجلة إلى أن مليارديرات الصين نالوا النصيب الأكبر من الخسائر، وفقا للإحصائيات الخاصة بأثرياء العالم عن الفترة من 31 ديسمبر 2020 حتى الـ 10 من ديسمبر 2021، مشيرة إلى أن 6 منهم بين قائمة أكثر 10 خاسرين في عام 2021.