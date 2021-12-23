تحطم طائرة شرقي الكونغو الديمقراطية دون معلومات عن حجم الطائرة وعدد الضحايا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أليماسي مالومبي ماثيو، وزير النقل الإقليمي في مقاطعة كيفو، الخميس، تحطم طائرة في مقاطعة شرقي البلاد.



وأضاف الوزير أن "حجم الطائرة وعدد الضحايا لم يتضح بعد".

وكانت طائرة ركاب صغيرة، تحطمت في نهاية 2019، أسفرت عن مقتل 29 شخصا على الأقل.

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز أنتونوف في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.