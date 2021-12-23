الارشيف / اخبار العالم

تحطم طائرة شرقي الكونغو الديمقراطية دون معلومات عن حجم الطائرة وعدد الضحايا

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحطم طائرة شرقي الكونغو الديمقراطية دون معلومات عن حجم الطائرة وعدد الضحايا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد أليماسي مالومبي ماثيو، وزير النقل الإقليمي في مقاطعة كيفو، الخميس، تحطم طائرة في مقاطعة شرقي البلاد.

 

وأضاف الوزير أن "حجم الطائرة وعدد الضحايا لم يتضح بعد".

 

وكانت طائرة ركاب صغيرة، تحطمت في نهاية 2019، أسفرت عن مقتل 29 شخصا على الأقل.

 

وتسجّل باستمرار حوادث لطائرات من طراز أنتونوف في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع خسائر بشرية كبيرة في بعض الأحيان.

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا