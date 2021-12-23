تقديراً لجهوده .. فرنسا تمنح قائد القوات البرية الإماراتية أعلى أوسمتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

منح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية الإماراتية "وسام جوقة الشرف برتبة فارس".



ويعد الوسام من أعلى الأوسمة الوطنية في فرنسا، ويتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بين الإمارات المتحدة وفرنسا.

وقام الفريق الركن فانسان غيوني، قائد القوات البرية الفرنسية، الذي يزور الإمارات حاليا، بتقليد اللواء الركن سعيد راشد الشحي، وسام جوقة الشرف برتبة فارس.

جاء ذلك خلال حفل أقيم بقياده القوات البرية وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في الجانبين.

وأعرب قائد القوات البرية الإماراتية، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على منحه هذا الوسام، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم، بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.