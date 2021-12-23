وزير لبناني يؤكد أن سرقة سوق الخضار في بيروت جريمة يجب محاسبة فاعليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن اليوم الخميس سرقة سوق الخضار في بيروت، واصفاً ذلك بـ "جريمة يجب محاسبة فاعليها".



وقال الوزير حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "الاعتداء على سوق الخضار في العاصمة بيروت بالسرقة جريمة يجب محاسبة فاعليها لينالوا عقابهم"، مشيراً إلى فتح التحقيقات التي تكشف كل الملابسات والمتورطين.

ولفت إلى أن "هذا الاعتداء كان سبقه آخر في الفيحاء طرابلس من خلال الاعتداء بالسرقة على سوق الخضار الجديد في عاصمة الشمال".

ويذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية، وربما إحدى أشد 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو (حزيران) الماضي.

وارتفعت مع هذه الأزمة أسعار السلع بشكل جنوني خاصةً بعد ارتفاع سعر صرف الدولار ليلامس عتبة الـ 25000 ليرة لبنانية، وارتفعت أسعار المحروقات بعد رفع الدعم عنها.