شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفيات فيروس كورونا في روسيا تتجاوز 600 ألف حالة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت إحصاءات رويترز التي تستند إلى بيانات رسمية أن وفيات فيروس كورونا في روسيا تخطت حاجز 600 ألف حالة اليوم الخميس ، وذلك بعد قفزة في حالات الاصابة المتصلة بالسلالة دلتا.



وفي روسيا ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم بسبب كورونا، حيث بلغت الوفيات 600434 حالة، بعد الولايات المتحدة التي سجلت 813 ألفا والبرازيل بتسجيل 618 ألف حالة.

ولم يظهر للمتحور أوميكرون، الذي ينتشر سريعا في بلدان أخرى أي أثر في البيانات الروسية حتى الآن. وقال مسؤولون هذا الأسبوع إنهم رصدوا 41 حالة فقط.